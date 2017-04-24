台俄混血女模捲W命案 毛髮驗出毒品反應
〔記者謝君臨、錢利忠／台北報導〕台北地院審理W飯店毒派對郭姓女模命案，今提訊在押的「土豪哥」朱家龍作證，與此同時，台北地檢署則傳喚曾參與毒趴的台俄混血女模Rara王嘉蒂、「曼曼」劉嘉欣、「娜娜」楊昕瑜以及綽號「王小靜」的王靜儀等4女，因4人驗毒報告均呈現陽性，驗出第二、三級毒品反應，檢方之後將依法聲請勒戒或自費戒癮治療。
北檢今日傳喚的4人中，以26歲的Rara王嘉蒂最為搶眼，畢業於中國文化大學中國戲劇學系的Rara身高168公分，體重49公斤，擁有32D、24、34的好身材，除了有完美身材比例，五官深邃的她其實是台俄混血，曾於不少綜藝節目中亮相，目前的職業是模特兒，興趣則是唱歌、舞蹈與戲劇。
今天下午4時許，王嘉蒂、王靜儀等人現身北檢，王嘉蒂戴著黑色鴨舌帽、口罩，身穿迷彩外套、黑衣、黑鞋，王靜儀也同樣戴著黑色鴨舌帽、口罩，身穿白色棉質外套、黑色短褲，2人時而四處張望、時而低頭耳語，疑似擔心被他人認出，但刻意低調的行徑卻與其他民眾反差甚大，反倒引起路人側目。
檢方調查，去年12月的W Hotel毒趴一連於2052號房內舉辦5天，王嘉蒂等4人均曾參與，雖彼此進入房間的時間點不同，但都有吸食混摻有甲基安非他命、搖頭丸、愷他命等第二、三級毒品成分的軟糖、梅片、咖啡包等物。
據悉，日前4人驗尿報告出爐，均呈現陽性反應，顯示4人都曾吸食第二、三級毒品，檢察官今當庭出示檢驗報告，4人啞口無言，無從辯解，承認吸毒；王女則宣稱當時要與「土豪哥」談合開公司的事，但「土豪哥」卻拿她手機購毒。
由於王嘉蒂等4人並無吸毒前科，依規定，如驗尿結果是陽性，檢方將聲請法院觀察勒戒，勒戒期不得逾2個月，涉案人也可循藝人柯震東、金陽涉毒模式，具狀向地檢署聲請自費戒癮治療，以換取緩起訴處分。
至於在北院作證的土豪哥則再三撇清毒品不是他準備的，他也沒有叫蔡逸學、洪聖晏去找毒品，也未付毒品錢，不清楚毒咖啡包、毒郵票、毒軟糖是誰帶來的，他也不承認指使混血小模王嘉蒂喝毒咖啡。
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標題：台俄混血女模捲W命案 毛髮驗出毒品反應
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