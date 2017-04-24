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超商內對護士襲臀 摸1次不夠還摸第2次

2017-04-24  20:14

〔記者張文川／台北報導〕台北市25歲馬姓男子，去年5月上午在大直北安路一家便利商店，趁機偷摸在結帳的女護士臀部，順著臀形摸了一個「W」字形，女護士發現後頻頻瞪他，他竟在結完帳後，再次伸出鹹豬手再摸一把；台北地院依性騷擾罪判馬男3月徒刑。可上訴。

女護士指控，當天早上8時20分左右，她跟同事一起去診所附近的便利商店採購，正在面向櫃台等候結帳，突然有人從她背後經過碰到她的臀部，被沿著臀部的形狀以「W 型」的滑過去，她回頭看到馬男過去陳列架拿東西，她起初想可能是不小心碰到，怕誤會別人，但又覺得不太對勁，就一直回頭注意馬男。

她說，馬男拿飲料過來結帳，因她和同事買的東西蠻多的，店員就先讓馬男結帳，被告結帳完，馬男經過她背後，又碰了她屁股一下，她用餘光注意到馬男是用手背直線滑過她的右臀，走道空間很寬，並不狹窄，她才確定他是故意的，「前陣子有鄭捷的事件，我擔心我會被傷害，沒當場他留下」。

被害女護士後來想對方連她在盯著他看，都還敢這樣做，可見可能常騷擾別人，因此決定報警提告。員警循監視器畫面約談馬男到案，馬男矢口否認，堅稱沒有碰到被害人。

法官根據監視器的全都錄畫面，與女護士的控詞一致，認定馬男犯案，犯後否認犯行，又拒絕女護士提議賠償2萬元、寫悔過書的和解方案，不願賠償也不道歉，態度欠佳，將他判刑3月，可易科罰金9萬元。

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  • 馬男去年5月上午在便利商店趁機偷摸在結帳的女護士臀部，順著臀形摸了一個「W」字形，女護士發現後頻頻瞪他，他竟在結完帳後，再次伸出鹹豬手再摸一把（情境照）

    馬男去年5月上午在便利商店趁機偷摸在結帳的女護士臀部，順著臀形摸了一個「W」字形，女護士發現後頻頻瞪他，他竟在結完帳後，再次伸出鹹豬手再摸一把（情境照）

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