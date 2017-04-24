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警用eTag監控全民？ 刑事局：補其原有設備不足

2017-04-24  19:59

〔記者姚岳宏／台北報導］刑事警察局公開招標，預計花4124萬2千元，建置「涉案車輛巨量資料情資分析平臺」，將在6都重要路口的車牌辨識設備，加裝eTag接收器，有立委批評耗費大筆金錢，而歹徒只要不裝設eTag，該設備就沒用了，更有個資外洩疑慮，讓全民進入「楚門的世界」。

刑事局傍晚澄清，原來這套涉案車輛查緝系統（俗稱車牌辨識系統），自97年建置迄今已近10年，天候或光線不佳時，會以紅外線補光方式強化，增加車牌辨識率，惟紅外線補光燈損耗率高，且補光功能仍受限於光源導致辨識率降低，可能造成該時段的治安空窗。

刑事局強調，加裝使用eTag感應裝置，可不受天候與光線限制，與車牌辨識設備相輔相成，有效降低車牌辨識設備使用上的限制與死角，故規劃將其應用於社會治安以及刑事案件偵查，補足車牌辨識系統不足處；其建置對犯罪預防及刑案偵查有合理性及必要性。

對有立委質疑，若犯罪者不裝eTag就無法追查，或有侵犯民眾隱私疑慮？刑事局則說，國道車牌辨識系統早在eTag系統全面建置前就已完成，加裝eTag只是補其不足；至於調閱國道或路口監視器進行車輛辨識追蹤作業，均會遵守個資法及刑法相關規範辦理。

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  • 警政署刑事警察局。（記者姚岳宏攝）

    警政署刑事警察局。（記者姚岳宏攝）

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