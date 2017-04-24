司改會議》司院推專家證人制度 檢察官贊同但提建議

2017-04-24 19:51

〔記者溫于德／台北報導〕全國司法改革國是會議上午召開第2組第5次會議，會中討論到金字塔型訴訟程序應配套的措施時，司法院秘書長呂太郎表示，若能順利引進「專家證人制度」參與訴訟過程，將能改善台灣的審判體系；與會人員、澎湖地檢署檢察官吳巡龍雖認同，但也直接地建議，「專家證人制度」與「鑑定制度」應做適當區隔後再上路，方能使興訟雙方均能認同。

據了解，台灣刑事訴訟案件除涉及性侵害與行政訴訟外，均未明確建立專家證人制度參與訴訟。

呂太郎上午在會議上樂觀表示，未來在民、刑事訴訟上可望設計一套制度作為引進專家證人參與訴訟之用；至於專家證人引進後，後續牽涉的「鑑定制度」也是另一課題，亦需完整建立，才能一併改善，達成自「爭點整理到證據調查以及最後認定，皆能夠朝精緻化方向邁進。」

贊成該制度的吳巡龍則以刑事訴訟為例提到，在被告與檢察官均可申請專家證人作證情況下，不難想像被告的專家證人均會主張「被告行為時無意識能力，因此沒有責任能力」，意即對被告有利；相反地，檢方的專家證人則採反面態度，此時法官要採信檢方或被告？將是很大的問題，直接顯露出該制度缺陷。

因此吳巡龍也建議，專家證人制度的範圍與鑑定制度做適當的區隔後再上路，才能使興訟雙方均能認同。