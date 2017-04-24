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東石漁人碼頭 驚傳男子疑上吊自殺
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全力奔馳伸手一抓 英勇警神救援跳橋男

2017-04-24  22:32

〔即時新聞／綜合報導〕一名唐姓男子昨（23）傍晚徒步走在高10層樓的台65線高架道上，警察駕車趕到，離唐男尚有10餘公尺時，該名男子突然開始攀爬護欄，2名員警見狀飛奔上前，抓住已翻過護欄正要下墜的唐男，2名駕駛也趕來幫忙拉住唐男，眾人合力，才將唐男從鬼門關拉上來。

綜合媒體報導，昨日傍晚16時，板橋區警方接獲報案，指有名男子徒步走在高架道上，因該高架未設有人行道，往來車輛快速疾駛，十分危險。報案人表示，道路旁沒有見到拋錨車輛，懷疑男子走在高架橋上原因並不單純。

正在附近巡邏的板橋派出所員警林鈺祥與廖詩維，接獲報案趕抵現場，距離男子仍有約二十公尺，員警廖詩維伸手一指喊「欸欸欸」，只見男子正翻越護欄，員警見狀拔腿狂奔，及時趕上抓住已下墜的手。員警邊喊「先上來再說，不要這樣子。」又喊「快一點，幫忙拉一下。」，兩名開車路過的駕駛上前幫忙，四人緊抓男子衣服與手臂一起使力往上拉，才把男子拉回橋面。

現年32歲的唐男表示，因為自己失意潦倒又長期疾病纏身，才想不開。員警連絡救護車，將唐男送醫，目前正在聯繫家屬以進一步釐清輕生原因。而這2名奮勇救人的員警，板橋警分局也會公開表揚。

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  • 2名員警見狀飛奔上前，2名駕駛也趕來幫忙拉唐男，眾人合力，才將唐男從鬼門關拉上來。事發現場示意圖（擷取自GoogleMap）

    2名員警見狀飛奔上前，2名駕駛也趕來幫忙拉唐男，眾人合力，才將唐男從鬼門關拉上來。事發現場示意圖（擷取自GoogleMap）

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