持槍專搶落單行人 3男都被收押

2017-04-24 22:26

［記者廖淑玲／雲林報導］司姓、甘姓、谷姓等男子缺錢花用，4月10日至21日，分別在南投、臺中及雲林縣西螺鎮等地區，以竊取車牌換裝租用自用小客車作為掩飾，再持槍枝，隨機對落單的機車騎士、行人搶奪財物，經雲林檢警逮捕到案，因3男涉犯5年以上有期徒刑重罪，且有逃亡與串證滅證之虞，聲押獲准。

22歲司姓男子與谷姓、甘姓男子都住南投縣，國中時就讀同一所國中，司姓男子從10日起由甘姓男子出面租借車輛，再將偷來的車牌掛在租賃車上，趁著深夜持槍在中部地區尋找落單的行人下手，行徑囂張，10天犯下9起案件，不法所得超過12萬元。

全案經雲林地檢署檢察官沈郁智指揮雲林縣警察局西螺分局、警政署刑事警察局中部打擊犯罪中心、南投縣警察局南投分局擴大偵辦，捕捕3男到案，並在司男南投住處發現作案用改造手槍1支、子彈2發，訊後分別依違反槍砲彈藥刀械管制條例、涉犯強盜及竊盜等罪移送。