高市驚傳斷臂命案！ 男子右手臂遭剁斷身亡

2017-04-24 19:21

〔記者蔡清華／高雄報導〕昨（23）日晚上8時許，警方獲報，高雄市鳥松區松埔路發生凶殺案，陳姓被害人（男、52年次）遭不明人士砍斷右手臂，倒臥血泊中，經送往醫院急救，仍於今（24）日傷重不治死亡。

橋頭地檢署接獲通報後，檢察長立即指派檢察官曾財和前往勘驗現場，並率同法醫進行相驗，發現死者身上有多處刀傷、右手臂斷裂，初步研判本件有他殺嫌疑。

轄區仁武分局、刑事警察大隊成立專案小組全力緝凶中，至於殺人動機及有無共犯參與，專案小組將繼續追查，以釐清真相。

警方表示，救護人員到場，驚見陳男上半身血跡斑斑，右手臂腋下以下被「剁斷」，但現場找不到斷肢，送醫急救後，至今天中午1時許，家屬放棄急救要求拔管。

警方調查，陳姓男子昨晚與3名友人聚餐後，約定要再去續攤，陳男騎車前往下一攤的途中，遇到歹徒行兇。