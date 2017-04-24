| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台俄混血女模捲W命案 毛髮驗出毒品反應
 首頁 > 社會

男房務擅闖房客門 溫泉會館將加裝「房門內安全鎖」

2017-04-24  20:05

〔記者徐聖倫／新北報導〕慈云溫泉會館在新北市烏來區溫泉會館林力強大競爭下，也屹立了20年，未曾有違法犯紀事件傳出，相較於同等級溫泉會館，慈云算平穩，而此次自家員工亂開女房客房門遭爆料，總經理王國樑說，這次是僅次於蘇迪勒的重大創傷。

慈云溫泉會館過去是其他溫泉會館的分館，總經理王國樑接手這3年獨立經營，也算是順遂。他表示，當初在面試這位遭控訴的18歲林姓房務時，看他一臉清秀，講話也算樸實，錄取後工作也算認真無異狀，實在不知他酒後會做出如此脫序的事，而他在事件爆發後，當下就已自動請辭。

王國樑也說，有鑑於這次案件，24日已購置「房門內安全鎖」，將加裝在所有客房，由於從來沒遇過這種事，導致這次疏失，王也表示感到非常抱歉，他將持續改進。

廣告
  • 慈云溫泉會館總經理王國樑表示，這次男房務亂開門的事件，是是僅次於蘇迪勒的重大創傷。（記者徐聖倫攝）

    慈云溫泉會館總經理王國樑表示，這次男房務亂開門的事件，是是僅次於蘇迪勒的重大創傷。（記者徐聖倫攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 女大生 溫泉會館 闖入
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
蔬食✧泡菜蔬菜煎餅
養生餐✧紅麴炒飯
港式✧蠔油炒牛肉
古早味排骨這樣滷！
轉寄

標題：男房務擅闖房客門 溫泉會館將加裝「房門內安全鎖」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月24日‧星期一‧丁酉年三月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.