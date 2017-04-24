男房務擅闖房客門 溫泉會館將加裝「房門內安全鎖」

2017-04-24 20:05

〔記者徐聖倫／新北報導〕慈云溫泉會館在新北市烏來區溫泉會館林力強大競爭下，也屹立了20年，未曾有違法犯紀事件傳出，相較於同等級溫泉會館，慈云算平穩，而此次自家員工亂開女房客房門遭爆料，總經理王國樑說，這次是僅次於蘇迪勒的重大創傷。

慈云溫泉會館過去是其他溫泉會館的分館，總經理王國樑接手這3年獨立經營，也算是順遂。他表示，當初在面試這位遭控訴的18歲林姓房務時，看他一臉清秀，講話也算樸實，錄取後工作也算認真無異狀，實在不知他酒後會做出如此脫序的事，而他在事件爆發後，當下就已自動請辭。

王國樑也說，有鑑於這次案件，24日已購置「房門內安全鎖」，將加裝在所有客房，由於從來沒遇過這種事，導致這次疏失，王也表示感到非常抱歉，他將持續改進。