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林金貴獲釋 檢方就停止執行提出抗告

2017-04-24  21:46

〔記者鮑建信／高雄報導〕被控10年前槍殺王姓運將被判無期徒刑定讞的林金貴，經高雄高分院裁定准予「再審」並停止執行後獲釋，高雄高分檢今天僅針對停止執行部分，向最高法院提起抗告，理由是林涉案情節重大，不宜停止執行。

據了解，2007年5月9日晚間，高雄王姓計程車司機遭槍殺，警方循線逮捕嫌犯林金貴，林男否認涉案且通過測謊，但被判處無期徒刑定讞，在台南監獄服刑。高雄高分院上週以林嫌案發前2個月理短髮，與做案歹徒長髮披肩不符等理由，裁定林案准予「再審」並停止刑罰執行。

高雄高分檢認為林涉嫌持槍殺人情節重大，並據扣案證據顯示嫌疑重大，如今已進入再審程序，是否無罪尚未確定，不宜停止執行，因此提出抗告。

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  • 林金貴（中灰衣者）日前獲釋，高雄高分檢今天僅針對停止執行部分，向最高法院提起抗告。（資料照，記者王捷攝）

    林金貴（中灰衣者）日前獲釋，高雄高分檢今天僅針對停止執行部分，向最高法院提起抗告。（資料照，記者王捷攝）

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