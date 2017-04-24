國中女遊玩住同學家 遭同學父親魔掌猥褻
2017-04-24 19:19
〔記者黃良傑／高雄報導〕中部聽障國中女阿琴（化名）南下高雄遊玩，寄宿曹姓同學的家，曹父趁阿琴喝茫躺她身旁，猥褻撫摸她胸部1次，後因與曹同學口角被毆聽力受損，怒把曹父猥褻一事回報校方，曹父雖否認，法官仍判他1年徒刑，可上訴。
阿琴指控當她返回中部後，被告仍傳詢問「願意做我的女朋友」的簡訊，她指控當晚酒後，與女友人及曹父的子女同睡一房，被告偷偷進房躺在旁邊，亂摸她的胸部，當時因酒醉頭暈，沒有力氣推開被告。
睡阿琴旁的女友人指證，104年8月事發當晚，她知道阿琴喝茫躺床睡覺，被告曹男半夜進房躺在阿琴身旁，因被阿琴身體遮住，未能清楚看見曹男對阿琴做了什麼動作。
阿琴表示離開高雄後，被告竟傳給她簡訊「記得為我保重身體天氣變化無常要添加衣物知道嗎」、「妳願意做我的女友嗎」、「妳很難決定嗎」，高雄地院承審法官認為，被告完全不顧及其與甲女間年齡差距或輩份關係，仍對被害人存有男女情愫，又酒後茫醉無力反抗之際，無端倒臥於甲女身旁，被指控乘機猥褻酒醉國中女，足堪採信。
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