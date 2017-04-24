中油大林廠傳工安意外 3人送醫急救1命危

2017-04-24 18:30

〔記者洪臣宏／高雄報導〕中油大林廠今天下午4時10分傳出工安意外，承攬包商江姓工人拆除硫磺工場設備時，疑吸入殘餘硫化氫昏迷，中油吳姓員工見狀搶救，也吸入硫化氫，3人送醫急救1命危。

大林廠硫磺工場有一塔槽因效率不佳停爐檢修，下午37歲江姓工人拆除設備時，不慎吸入殘餘硫化氫，吳將他搶救回來，江姓工人命危正在急救，其餘2人雖然也吸入硫化氫，但送醫時意識清醒。

大林廠廠長許晉榮表示，已經將該意外回報高市勞檢處，正進行事故檢討。