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立委卸任後 羅淑蕾今遭北檢傳喚

2017-04-24  18:20

〔記者錢利忠／台北報導〕前立委羅淑蕾卸下公職後重新回到會計師事務所，但她先前擔任立委期間，曾針對多項公共議題接受採訪，並時常上政論性節目針砭時事，尤其在台北市長選舉期間，因告發MG149案而遭台北地檢署傳喚；如今她已卸任立委，針對她曾在2005年11月間，接受媒體採訪談論八八風災相關內容，而被提告妨害名譽一事，北檢今天下午首度傳她出庭。

今天下午2點多，羅淑蕾在律師陪同下，現身北檢二樓偵查庭，庭訊從下午2點半至下午約5點才結束；羅淑蕾訊後面對媒體追問時，強調今天出庭與政治無關；但她究竟是告人或是被告？她則回說：「都有」。

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  • 前立委羅淑蕾今天遭北檢傳喚出庭。（記者錢利忠攝）

    前立委羅淑蕾今天遭北檢傳喚出庭。（記者錢利忠攝）

  • 前立委羅淑蕾今天遭北檢傳喚出庭。（記者錢利忠攝）

    前立委羅淑蕾今天遭北檢傳喚出庭。（記者錢利忠攝）

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