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台俄混血女模捲W命案 毛髮驗出毒品反應
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國道橋墩下驚見女屍 頭部用外套包住

2017-04-24  20:10

［記者許展溢／苗栗報導］今天下午4點2分，國道警方接獲通報，有清掃人員在中山高南下149.5公里處，靠近三義交流道一處橋墩下邊坡，看到一具女性屍體。警方趕到現場拉起封鎖線，目前正在採證調查中。

國道警方表示，初步目測該女身上沒有被毆打的痕跡，只是目測該女身穿運動外套，還將拉鍊拉到頭上，將頭整個套住，目前無法研判大約年紀。

國道警方指出，由於該女俯臥處上方，是一座跨越國道，有架設鐵網供民眾行走的天橋，發現陸橋欄杆上有3處雙腳踏過跡象，以及泥巴痕跡，該女疑似可能因為心情不好走一走，一躍而下。

警方說，過了天橋，就是三義鄉水美街，兩旁有許多間商店，將會調閱監視器查看。

國道警方表示，邊坡上疑似留有死者包包，但死者身分及為何會橫躺國道邊坡上，都還要進一步調查、釐清。

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  • 今天下午清潔人員在國道三義路段149.5處邊坡，發現女屍。（記者許展溢攝）

    今天下午清潔人員在國道三義路段149.5處邊坡，發現女屍。（記者許展溢攝）

  • 警方指出，在邊坡上發現疑似死者包包。（記者許展溢攝）

    警方指出，在邊坡上發現疑似死者包包。（記者許展溢攝）

  • 警方目前正在現場採證中。（記者許展溢攝）

    警方目前正在現場採證中。（記者許展溢攝）

  • 警方表示，在天橋欄杆上發現有腳踏過的痕跡。（記者許展溢攝）

    警方表示，在天橋欄杆上發現有腳踏過的痕跡。（記者許展溢攝）

  • 警方表示，死者身分還待確認。（記者許展溢攝）

    警方表示，死者身分還待確認。（記者許展溢攝）

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