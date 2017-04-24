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毒品讓警察變山老鼠 盜採牛樟落網

2017-04-24  20:24

［記者王秀亭／台東報導］關山警分局今天下午在紅石林道查緝盜採牛樟木山老鼠，當場逮捕2名山老鼠，另2人見狀逃逸，還出動消防人員下切山谷找人未果，而遭逮的傅姓嫌犯曾經在警界服務，因毒品案而離開警界。

關山警分局表示，4名山老鼠被發現時，正準備將切塊的牛樟木運下山，見警方到來，隨即往山下逃竄，傅姓（42歲）、劉姓（31歲）山老鼠當場被逮，另兩人則連滾帶爬地往山下逃逸。

由於山老鼠逃竄方向為60度以上陡坡，為安全起見，警方通報台東縣消防局協助尋人，消防人員趕赴現場後，依其逃逸路線，下切到60公尺深的山谷，四處搜尋仍不見山老鼠蹤影，研判已逃離現場。

據了解，傅姓山老鼠曾在警界服務，卻沾染毒品成癮，出獄後竟與山老鼠為伍。至於2名逃逸的山老鼠，關山警分局表示，已鎖定特定對象，並展開調查。

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  • 42歲傅姓嫌犯曾在警界服務。（記者王秀亭翻攝）

    42歲傅姓嫌犯曾在警界服務。（記者王秀亭翻攝）

  • 劉姓山老鼠當場被逮。（記者王秀亭翻攝）

    劉姓山老鼠當場被逮。（記者王秀亭翻攝）

  • 警方在查緝山老鼠的現場查獲一批牛樟木。（記者王秀亭翻攝）

    警方在查緝山老鼠的現場查獲一批牛樟木。（記者王秀亭翻攝）

  • 消防人員下切山谷尋找逃逸的山老鼠。（記者王秀亭翻攝）

    消防人員下切山谷尋找逃逸的山老鼠。（記者王秀亭翻攝）

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