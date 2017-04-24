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台俄混血女模捲W命案 毛髮驗出毒品反應
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補習班老師帶她上摩鐵 少女：我們真心相愛！

2017-04-24  19:29

〔記者王定傳／新北報導〕新北市某補習班曹姓男老師，與國中少女小玉交往，發生5次性行為，日前兩人又上摩鐵準備嘿咻時，因警方臨檢發現通報家長，少女與曹男都說2人是真心相愛，不過，由於2人第一次嘿咻時，小玉才13歲，涉犯較重刑責，無法緩起訴，新北地檢署因此將曹男起訴。

檢警調查，30歲的曹男與小玉從去年開始交往，2人從同年8月至10月，跑到新北市某摩鐵，發生5次性行為，日前，曹男又帶小玉到摩鐵準備嘿咻，因警方臨檢查驗身分證，發現小玉還未成年，趕緊通報處理。

家長得知後提告，檢方偵辦時，小玉直說2人還是男女朋友，且是真心相愛，不想提告，只希望曹男好好待她；曹男認罪，連次數都供出，也說與小玉是真心相愛。

由於2人在去年8月第一次嘿咻時，小玉才13歲，去年9月以後才滿14歲，曹男因此觸犯未滿14歲女子為性交罪、對於14歲以上未滿16歲女子為性交罪，其中，未滿14歲女子為性交罪可處3年以上10年以下徒刑，檢方因此無法給予緩起訴，因此將曹男起訴。

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  • 新北市某補習班曹姓男老師，與國中少女小玉交往，發生5次性行為，日前兩人又上摩鐵準備嘿咻時，因警方臨檢發現通報家長，少女與曹男都說2人是真心相愛。（情境照）

    新北市某補習班曹姓男老師，與國中少女小玉交往，發生5次性行為，日前兩人又上摩鐵準備嘿咻時，因警方臨檢發現通報家長，少女與曹男都說2人是真心相愛。（情境照）

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