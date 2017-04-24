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中油大林廠傳工安意外 3人送醫急救1命危
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又是衛星導航出包！要去國姓導航到草屯山區受困

2017-04-24  18:10

〔記者陳鳳麗／南投報導〕又是衛星導航出包，要去國姓鄉露營導航到草屯鎮雙冬山區，路滑撞路樹卡住，車主走了1公里手機才有訊號，打110求助，草屯鎮雙冬派出所上山馳援，接1家3口人到派出所休息，員警還買麵請他們充飢，民眾感謝拿數千元要給員警加菜遭婉拒，後來寫了字條表達感謝。

來自台南的朱姓1家3人，22日下午從台南開車要到國姓鄉九份二山露營，衛星導航卻導到草屯鎮雙冬山區的山茶巷產業道路，當時下大雨，車子打滑撞路樹卡住不動，3人受困手機又無訊號，天色漸暗，這家人焦急不已。

朱姓車主只好留妻子和女兒在現場，自己往下方走，走了1公里才終於有訊號可打電話報案，草屯警分局雙冬派出所所長張銘淵、警員謝琪儒開車上山找人，找到3人後接他們先到下派出所休息，到了派出所，員警也買了麵請這家人吃，再聯絡汽車旅館讓這家人住宿，隔日再上山拖吊車子。

朱姓民眾第2天因天氣仍不佳，無法拖吊車子，只好先由派出所開車送他們去搭車返回台南，臨走前朱姓民眾拿出一疊千元鈔票，感謝警方即時到達救援及熱誠服務，希望能給一點加菜金以示感謝，所長張銘淵婉拒，聲稱救人及為民服務是警方職責，這家人改寫字條感謝，並留下聯絡電話和姓名，請員警有空到台南找他們。

草屯警方表示，已有多起導航導至偏僻山區受困的案例，建議民眾以後到山區，還是問人比較保險，導航系統對一般道路比較在行，山路常會出錯。

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  • 朱姓民眾的車子卡在草屯鎮雙冬山區。（記者陳鳳麗翻攝）

    朱姓民眾的車子卡在草屯鎮雙冬山區。（記者陳鳳麗翻攝）

  • 雙冬派出所準備送朱家人去搭客運車返家。（記者陳鳳麗翻攝）

    雙冬派出所準備送朱家人去搭客運車返家。（記者陳鳳麗翻攝）

  • 朱家人豎大拇指感謝警方的熱心。（記者陳鳳麗翻攝）

    朱家人豎大拇指感謝警方的熱心。（記者陳鳳麗翻攝）

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