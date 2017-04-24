懷疑妻外遇提告 夫敗訴反賠6500
2017-04-24 19:27
［記者黃捷／台北報導］黃姓男子發現妻子常與張姓男子發曖昧LINE訊息，不僅以「小壞壞」、「小寶貝」互稱，還提及墮胎藥、安全防護，氣得將訊息備份，對張男提民事損害賠償告訴，求償60萬元，但士林地方法院調查，黃男提供的備份訊息，部分與妻子、張男的作息有出入，可能已被竄改，無法做為證據，判黃男敗訴，黃男反而得支付6500元裁判費。
黃男提告指出，妻子在北市某醫院擔任醫檢師，張男則是妻子的學長，他多次撞見2人在清晨共同運動，妻子更態度驟變，提出離婚要求，他察看妻子的LINE，才發現張男常以「小壞壞」、「小寶貝」稱呼妻子，還曾傳訊「孩子吃墮胎藥即可」、「小壞蛋不做好安全防護」、「我們去愛愛」、「用力撞擊就掉了」等。
張男則否認2人有染，辯稱因黃男與妻子關係疏離，他才會以開玩笑口吻哄黃妻開心，讓黃妻有被關心、照顧的感覺，並反指黃男提供的LINE訊息紀錄非原始資料，內容都不是真的，可能被修改、編輯過。
法官調查，黃男提供的LINE訊息中，有多筆張男發出訊息表示「小寶貝早安，出門上班了。」「還沒下班、九點下班」「晚安，下班回家了」，但調閱張男工作的出勤紀錄，根本與訊息紀錄的時間不吻合，的確有可能被修改。
由於黃男無法說明訊息紀錄與張男實際出勤為何不同，法官認為該紀錄無法做為證據，黃男又提不出其他積極證據，因此駁回黃男償60萬的聲請，訴訟費用6500元全由黃男負擔。
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