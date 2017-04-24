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少女無照駕駛闖禍逃逸 警方抽絲剝繭逮人

2017-04-24  20:56

〔記者歐素美／台中報導〕李姓少女偷騎阿嬤機車載朋友返家，在東勢區豐勢路與勢林街口，意外與林姓夫婦騎乘的機車擦撞，造成兩人受傷，但李姓少女因未滿18歲、無照駕駛，肇事後竟慌張逃逸，東勢分局員警經調閱路口監視器抽絲剝繭，終於找到肇事逃逸的李姓少女，依肇事逃逸及過失傷害將李姓少女移送，並依道路交通管理處罰條例開罰3000元罰款。

本月6日晚上8點多，林姓夫婦騎機車至東勢區豐勢路與勢林街口時，1輛機車超車不慎，致兩車擦撞，林姓夫妻摔倒受傷，其中林太太傷勢嚴重，肋骨骨折送醫住院，但肇事的機車卻加速逃逸。

經林姓夫婦報警，東勢分局交通小隊調閱沿線10多處路口監視器，抽絲剝繭比對，鎖定1輛機車涉有重嫌，經通知車主到案，陳姓阿嬤表示，機車是孫女李姓少女騎乘。

李姓少女到案後坦承肇事逃逸指出，當晚騎機車載朋友返家，結果發生車禍，因無照駕駛，心裡很害怕才未停車處理及協助救護傷患，即逃離現場返家。

由於林姓夫妻向李姓少女提出過失傷害告訴，警方依肇事逃逸（公共危險罪）及過失傷害罪嫌將李女移送，並依道路交通管理處罰條例，開罰李姓少女3000元罰款。

東勢警分局表示，肇事逃逸將面臨1年以上、7年以下有期徒，若對方受傷或死亡，肇事者並涉及過失傷害或過失致死等罪責，呼籲民眾若不小心車禍千萬不因一時害怕而肇事逃逸，以免因小失大。

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  • 林姓夫婦機車被撞倒在地，兩人並受傷送醫。（記者歐素美翻攝）

    林姓夫婦機車被撞倒在地，兩人並受傷送醫。（記者歐素美翻攝）

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