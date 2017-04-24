繁殖場涉虐狗獲不起訴 反告檢舉人誣告
2017-04-24 19:00
〔記者王定傳／新北報導〕台北市動保處前年9月查獲北投大型非法繁殖場，發現4隻狗狗因傷病命危，送醫不治，將康姓負責人移送法辦，檢方認為康男只是疏忽照顧，非「故意」處分不起訴，事後康男怒告檢舉人誣告及加重誹謗，新北地檢署認為，檢舉人所指內容非憑空捏造，且媒體所引用內容源自檢方書類，與檢舉人無關，處分不起訴。
北市動保處前年接獲檢舉，北投稻香路藏有非法繁殖場，前年9月前往搜索，發現200坪大的民宅內擠了349隻狗；現場人員發現，其中有2隻狐狸幼犬全身多處裂傷，1隻約克夏犬及1隻法國鬥牛犬昏迷不醒，康男當場聯繫獸醫師急救仍不治。動保處處60萬罰鍰，並將虐狗部分移送士檢偵辦。
4具犬屍送台灣大學鑑定，研判1隻狐狸幼犬是脈絡叢出血，疑腦部遭撞擊致死，且身上有多處裂傷，不排除遭其他狗狗咬傷，另一隻全身多處裂傷及大面積皮下瘀傷致死；上述2隻狗狗死亡方式都被判定為「非意外傷害致死」；此外，約克夏犬及法鬥犬則因急性腎衰竭，死於疾病。
士檢認為，鑑定報告雖提及「需進一步釐清是否牽涉疏忽照顧」，無法證明故意傷害，檢舉民眾指稱虐待，僅是推測，沒有證據，且康男發現犬隻傷病，有請獸醫師處理，認定他無故意傷害行為，處分不起訴；康因此反告檢舉人。
新北檢認為，康男的養殖場確實沒有合法證照，且動保處人員到現場勘查時，發現有虐待狗狗及非法使用動物用藥等情形，將已死亡的狗狗送解剖鑑定，也發現狗狗有多處裂傷、瘀傷、急性腎衰竭，檢舉人所指內容非憑空捏造，至於媒體報導，則是引用士檢書類，與檢舉人無關，處分不起訴。
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