酒駕想去載孫 7旬嬤肇事成最壞示範

2017-04-24 17:14

〔記者何宗翰／台中報導〕台中市1名73歲卓姓阿嬤日前喝了1瓶梅酒後，竟還騎車去載孫子下課回家，結果途中與人發生交通事故，造成對方受傷送醫，自己也受傷被送往醫院救治，酒測值達0.28MG/L，警方得知她是要載孫途中發生車禍，不禁替她捏一把冷汗，「幸好還沒有載到孫子！」

烏日分局麗水派出所員警日前獲報，龍井區三港路上卓姓阿嬤騎機車與另1名郭姓婦人的機車發生碰撞，2人均受傷送醫救治，警方對雙方實施酒測，發現卓姓阿嬤酒測值達0.28MG/L，已觸犯公共危險罪嫌。

卓姓阿嬤向警方表示，當天下午1點多在龍井喝喜酒，喝到3點多已經喝了1瓶梅酒，就回家休息，直到晚上7點多因為要去載孫子放學，想說酒已經退的差不多，所以就騎著機車前往學校，途中不慎碰撞另一輛機車。

員警告誡她，酒後竟然還要去載孫子下課，雖然疼孫，但也做了最壞的示範，幸好還沒有載到孫子，否則發生交通事故，後果真是不堪設想，警詢後依公危移送。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆