| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

藥頭遇警狂奔 同夥載走他女友急落跑 最後全被逮

2017-04-24  20:41

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市2男1女逆向停車疑交易毒品，巧遇防飆勤務的快打部隊，陳姓藥頭開車門想逃跑，同車同夥江男急踩油門逃離，狠甩陳男遭警包圍，江男和陳男的李姓女友遭追捕，江男沿途扔棄3把改造手槍，警方逮獲發現江也是通緝犯。

刑大偵六隊今指出，昨晨會同保大特警組成快打部隊執行防飆勤務，在小港區飛機路旁發現1輛未熄火逆向停於路旁，陳男 （21歲）下車疑交易毒品，警方靠近盤查，車上駕駛江男（28歲）不顧陳男剛開車門未進入，急踩油門竄逃，不管車上陳男的李姓女友（19歲）高呼男友還沒上車，怪江男載走她拋下男友。

陳男慘遭豬一樣的隊友拋棄，只好拔腿狂奔，邊跑邊扔棄身上毒品和3萬多元，企圖湮滅證據，雙方追逐10多公尺被壓制就範，查出他因通緝案遭通緝，陳男落網否認販毒。

警方尾隨江的車子由小港追到前鎮，見江男和李女欲棄車逃逸，立即上前包圍，江男趁機扔棄一包提袋，警方在袋內查獲把改造手槍，並逮捕2嫌，發現江嫌也是通緝犯。

江嫌供稱買玩具手槍觀賞把玩，否認改造手槍，但警方在車上查獲改造工具，今訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪，將3人移送法辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告
  • 陳姓通緝犯疑交易毒品，又被同夥狠甩無處逃，被警方快打部隊逮獲。（記者黃良傑翻攝）

    陳姓通緝犯疑交易毒品，又被同夥狠甩無處逃，被警方快打部隊逮獲。（記者黃良傑翻攝）

  • 江姓通緝犯被逮，一旁是陳姓通緝犯的李姓女友。（記者黃良傑翻攝）

    江姓通緝犯被逮，一旁是陳姓通緝犯的李姓女友。（記者黃良傑翻攝）

  • 警方查扣3把改造手槍。（記者黃良傑翻攝）

    警方查扣3把改造手槍。（記者黃良傑翻攝）

  • 警方查扣毒品。（記者黃良傑翻攝）

    警方查扣毒品。（記者黃良傑翻攝）

  • 查扣的改造工具一批。（記者黃良傑翻攝）

    查扣的改造工具一批。（記者黃良傑翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 槍砲彈藥刀械管制條例 毒品危害防制條例
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
蔬食✧泡菜蔬菜煎餅
養生餐✧紅麴炒飯
港式✧蠔油炒牛肉
古早味排骨這樣滷！
轉寄

標題：藥頭遇警狂奔 同夥載走他女友急落跑 最後全被逮


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月24日‧星期一‧丁酉年三月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.