藥頭遇警狂奔 同夥載走他女友急落跑 最後全被逮

2017-04-24 20:41

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市2男1女逆向停車疑交易毒品，巧遇防飆勤務的快打部隊，陳姓藥頭開車門想逃跑，同車同夥江男急踩油門逃離，狠甩陳男遭警包圍，江男和陳男的李姓女友遭追捕，江男沿途扔棄3把改造手槍，警方逮獲發現江也是通緝犯。

刑大偵六隊今指出，昨晨會同保大特警組成快打部隊執行防飆勤務，在小港區飛機路旁發現1輛未熄火逆向停於路旁，陳男 （21歲）下車疑交易毒品，警方靠近盤查，車上駕駛江男（28歲）不顧陳男剛開車門未進入，急踩油門竄逃，不管車上陳男的李姓女友（19歲）高呼男友還沒上車，怪江男載走她拋下男友。

陳男慘遭豬一樣的隊友拋棄，只好拔腿狂奔，邊跑邊扔棄身上毒品和3萬多元，企圖湮滅證據，雙方追逐10多公尺被壓制就範，查出他因通緝案遭通緝，陳男落網否認販毒。

警方尾隨江的車子由小港追到前鎮，見江男和李女欲棄車逃逸，立即上前包圍，江男趁機扔棄一包提袋，警方在袋內查獲把改造手槍，並逮捕2嫌，發現江嫌也是通緝犯。

江嫌供稱買玩具手槍觀賞把玩，否認改造手槍，但警方在車上查獲改造工具，今訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪，將3人移送法辦。

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