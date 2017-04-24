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東石漁人碼頭 驚傳男子疑上吊自殺
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老婦坐輪椅卡在路口 想過馬路險象環生

2017-04-24  23:00

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市萬華分局大理街派出所警員周昕緯，日前執行巡邏勤務時，經過西園路與大理街口，發現一名56歲蘇姓婦人坐在輪椅上要過馬路，但該處車流大，蘇婦行動不便，過馬路時與車流擦肩而過、險象環生。

周員擔心蘇婦發生意外，上前幫助，同時推她過馬路。周員問她為何獨自外出沒家人陪同？蘇婦才說，平時因身體狀況不佳，大多在家休養，當天見天氣不錯，於是從板橋住家自行外出透氣，想前往龍山寺參拜；參拜完後想返家，卻發現自己力不從心，幸虧遇上警方幫忙。

周員了解事件始末，擔心若仍讓她自行返家，路上恐發生危險，於是好心將蘇扶上巡邏車，護送她返家同時要她家人多加留意避免類似狀況再發生。

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  • 周員推著蘇婦並助她返家。（記者王冠仁翻攝）

    周員推著蘇婦並助她返家。（記者王冠仁翻攝）

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