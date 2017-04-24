借千萬投資海產被騙沒錢還 男被債主活逮痛毆

呂男等人在路邊強押林男上車。（記者吳昇儒翻攝）

2017-04-24 17:24

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名林姓男子過年前向呂姓男子陸續商借千萬元投資購買海產，待轉售後大撈一票，但林男卻投資受騙還不出錢，開始躲著呂姓債主。呂男昨日在基隆市北寧路發現林姓債務人蹤跡，吆喝3名友人助拳，要他吐出欠債。民眾發現報警處理，將5人帶回訊問。訊後將呂男等4人，依傷害、妨害自由及恐嚇等罪，移送地檢署法辦。

基市警二分局八斗子分駐所員警趕抵現場時，發現被毆打成傷的林男，已經被押進呂男的轎車內，所幸及時將車攔下，將車上5人全數帶回偵訊。

警方調查，呂男晚間6時路過北寧路時，碰巧發現林男走在路上，立刻找來35歲許姓、38歲李姓及35歲辜姓友人助拳，4人駕車將林男攔下，並持棍棒等物毆打林男，導致他頭部及全身多處成傷，還揚言恐嚇斷其手腳。

44歲林男向警方供稱，自己本來在基隆地區經營冷凍海鮮買賣，打算趁著過年期間，委託更上游的盤商購買大批海產，海撈一筆，透過友人認識呂姓金主後，陸續向他商借千萬元買貨，未料錢給了上游盤商，卻沒有拿到貨，千萬現金都被拿走，只好四處躲債。

呂男則向警方表示，被林男倒債千萬，先前簽的支票全都跳票，而對方也一直避不見面，不願負責，在路上碰到他之後，氣憤難消，才會動手打人。