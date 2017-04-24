卡債族抗議法官濫權 台中地院：誤會

2017-04-24 19:43

［記者楊政郡／台中報導］民間司改基金會、卡債受害人自救會等，繼去年台北司法院抗議台中地院陳秋月法官審理「消費者債務清理條例」案，頻繁的強迫撤回、民眾怨聲載道，今天又到台中地院大門口上演行動劇，諷刺陳法官濫權，江院長也毫無監督作為，除請求將陳法官送評鑑，也希望被迫撤回案件、不正常對待的卡債主跳出來舉發，台中地院行政庭長莊深淵表示，抗議人有誤解，未發現有違法濫權情事，債務人對裁定不服者，可提起抗告，藉由審級制度尋求救濟。

民間司改基金會董事長林永頌律師說，他實在看不下去，卡債者是想透過法律「消費者債務清理條例」，由法官協助來減輕負擔，但陳秋月法官自104年9月開始辦理「消費者債務清理條例」案件，不但開庭態度惡劣，動輒強迫撤回案件，不撤回也是「駁回」更生，曾有一件准予債務人破產宣告，但卻要求債務人要再付出60萬元給銀行，這是額外負擔，還不是一樣欠債，民眾怨聲四起。

該基金會提出（參附表3），台中地院陳法官與林法官更生案件裁定情形，還有（參附表4），台中地院民事消債案件收結情形。林永頌律師說，竟然案子到陳法官手裡，不是「被」撤回就是「迫」撤回，從附表4可以看出台中地院這幾年來案件的「撤回」「更生」的消長，讓這個法律的美意蕩然無存。

台中地院回應：他們未發現法官濫權違法情事，該院已建置完善機制，充足照料債務人訴訟權益，抗議人指陳本院「債清機制失靈」云云，尚有誤解。

陳法官開庭前皆作足準備，並本於閱卷、庭訊所得，就債務人之健康、年齡、生活收支及家庭結構等一切情狀，當庭向債務人、代理人詳加說明消債條例各項清理程序及免責與否事由之差異，以充分提供訴訟及經濟上之資訊，並審酌債務人之庭訊情況，於徵得債務人之同意後，轉介至法律扶助基金會臺中分會，尋求法扶律師之輔助，並無抗議人所指違法濫權之情事。

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