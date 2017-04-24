冥頑不靈！ 1小時內2度酒駕被抓

2017-04-24 16:57

〔記者何宗翰／台中報導〕25歲謝姓男子日前酒後騎機車從夜店返家，被警方攔查拒測，加上無照駕駛，又行駛人行道，被警方開出高達9萬6600元的罰單，不料謝男隨後返回夜店借開朋友的車，又被警方攔下，謝男稱「車子是借用新車，不能被扣車，拜託警方放我一馬，現在馬上攔計程車回家！」遭警方怒斥，依公共危險罪移送。

台中市警四分局警方調查，謝男於凌晨2點28分於大川街36號前遭查獲酒駕，因酒駕拒測，當時所騎的機車被扣留，便返回南屯區大觀路某夜店向朋友借車，3點25分獨自開車回家途中，又在向上路與惠文路口遭警攔查，前後不到1小時。員警見他身上酒味濃厚、目光呆滯，經酒測值為0.26mg/L。

謝男二度被攔查後，直接表明自己酒駕，還稱稍早已經被查獲過一次，見員警一臉狐疑才解釋，自己是拒測被扣留交通工具，並向警方求情，要求看在車是借來的又是新車，放他一馬；員警怒斥他明知酒後駕車違法，稍早前才遭警方查獲，居然不到1小時又故態復萌，完全無視其他用路人的生命，真的是不要命了！

大墩所所長周景彬表示，依刑法第185條之3規定：「駕駛動力交通工具吐氣含酒精濃度逾每公升0.25毫克，處2年以下有期徒刑，得併科20萬元以下罰金」，若5年內有酒駕2次以上者，將處以9萬元罰鍰，並當場移置保管該汽車及吊銷其駕駛執照；如肇事致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照，並不得再考領。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆