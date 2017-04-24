惡狼連續性侵高職生 遭判11年徒刑

2017-04-24 20:19

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭簡姓惡狼，夜間跟蹤高中少女，持刀連續強押2名高中少女性侵、猥褻得逞，法院認為，被告持凶器強押被害人，顯對於人之生命、身體構成危險，且僅為滿足私慾，違反被害人的意願，施以強暴、脅迫的手段強制性交，涉及強制性交等罪嫌，判處11年徒刑。

判決書指出，簡佑翔現年37歲，於民國91年10月30日晚間，在宜蘭縣某高職夜校下課時間，騎乘機車從員山鄉員山路附近開始，跟蹤當時才15歲，下課騎乘自行車返家的小花（化名），當時22歲的他，在小花住處電梯旁埋伏，看到被害人停好自行車後，竟持長約15公分的刀子，強押小花至該大樓地下室，猥褻得逞。

事隔2年，簡嫌於民國93年11月8日晚間，簡男到宜蘭縣五結鄉蘭陽溪堤防附近埋伏，見到當時15歲高校生小玲（化名）騎單車經過，簡見四下無人，騎重型機車衝出，用同種刀械強押被害人上車，載往工寮性侵，再帶到蘭陽溪畔2度性侵得逞。

簡男於審理時坦承犯行，卻供稱均是性侵未遂，但法官認為小玲於審理時明確證稱，在日蓮教會工寮、蘭陽溪河畔，被告確有將生殖性插入其陰道，加上相關檢驗報告、現場照片，被告所言為辯解之詞。

法院認為，被告持凶器強押被害人，顯對於人之生命、身體構成危險，且僅為滿足私慾，違反被害人的意願，施以強暴、脅迫的手段強制性交，惡性重大，涉及強制性交等罪嫌，判處11年徒刑。