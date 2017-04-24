手機壞了無法玩遊戲 表兄弟佯裝借菸搶醉漢

2017-04-24 18:52

〔記者洪臣宏／高雄報導〕簡姓男子酒醉蹲坐路旁，拿起手機討救兵，張、李姓表兄弟佯裝索討香菸試探，確定他醉到無反擊能力，搶走手機，林園警分局1天內破案，李嫌說：「手機壞了，搶來玩遊戲。」

48歲簡姓被害人23日與友人飲酒聚餐，凌晨2時返家行經林園區沿海路時，不勝酒力蹲坐路旁，拿起手機想叫家人前來搭載，突然均有毒品、竊盜前科的26歲張嫌、19歲李嫌騎機車到他面前，向他索討香菸，簡搖手拒絕，李趁隙搶走他手上的三星手機（價值9千元），隨即跳上機車逃逸。

林園警分局調閱監視器，查出張、李姓表兄弟犯案，登門查緝時，李嫌還訝異警方動作之快。

李嫌應訊時表示，案發時看到簡男酒醉走路搖搖晃晃，想到手機壞了無法玩遊戲，臨時起意行搶，先以借香菸試探簡是否清醒並降低戒心，確定他無法追逐或回擊後才下手。警方訊後依搶奪罪嫌將2人送辦。

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