接任國道6大隊長 李美雲：員警值勤應秉持同理心

2017-04-24 17:41

〔記者周敏鴻／桃園報導〕國道第6公路警察大隊長上午由李美雲接任，她說，她原來是第5大隊長，身為國道公路警察9個大隊中的唯一女性大隊長，將會秉持關懷與同理心等女性特質，鼓勵同仁執勤時更用心。

李美雲說，她的舅舅在警界服務，加上小時候看到警察上門查戶口很帥氣，所以她從國中就立志要當警察。

警察大學犯罪防治系62期畢業後，李美雲又攻讀犯罪防治研究所，曾被派任到保安警察第六總隊、航空警察局、南投縣政府警察局婦幼警察隊等單位，近年來都在國道警察局服務。

李美雲說，民眾違規面對警方開單時，心情一般都不會太好，所以她要求員警開單時，一定要有同理心，更需基於關懷民眾交通安全的心態，避免引起民眾反彈。