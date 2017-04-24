| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中油大林廠傳工安意外 3人送醫急救1命危
 首頁 > 社會

接任國道6大隊長 李美雲：員警值勤應秉持同理心

2017-04-24  17:41

〔記者周敏鴻／桃園報導〕國道第6公路警察大隊長上午由李美雲接任，她說，她原來是第5大隊長，身為國道公路警察9個大隊中的唯一女性大隊長，將會秉持關懷與同理心等女性特質，鼓勵同仁執勤時更用心。

李美雲說，她的舅舅在警界服務，加上小時候看到警察上門查戶口很帥氣，所以她從國中就立志要當警察。

警察大學犯罪防治系62期畢業後，李美雲又攻讀犯罪防治研究所，曾被派任到保安警察第六總隊、航空警察局、南投縣政府警察局婦幼警察隊等單位，近年來都在國道警察局服務。

李美雲說，民眾違規面對警方開單時，心情一般都不會太好，所以她要求員警開單時，一定要有同理心，更需基於關懷民眾交通安全的心態，避免引起民眾反彈。

廣告
  • 國道第6公路警察大隊長由李美雲（中）接任。（記者周敏鴻攝）

    國道第6公路警察大隊長由李美雲（中）接任。（記者周敏鴻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
蔬食✧泡菜蔬菜煎餅
養生餐✧紅麴炒飯
港式✧蠔油炒牛肉
古早味排骨這樣滷！
轉寄

標題：接任國道6大隊長 李美雲：員警值勤應秉持同理心


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月24日‧星期一‧丁酉年三月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.