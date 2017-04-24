W飯店命案小模穿特大號內褲 土豪哥︰是他的…

2017-04-24 16:59

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理W飯店毒派對郭姓小模命案，今提訊在押的「土豪哥」朱家龍作證，檢察官當庭播放送醫時穿在郭女身上的8XL特大號四角藍色花內褲照片，土豪哥承認內褲是他的沒錯，因為他在飯店內有洗過澡、換過一套內褲、T恤，離開時忘了帶走內褲，可能放在廁所或是臥室衣櫃，不知道為何最後會套在郭女身上。

朱家龍說他因為和家人相處的關係，習慣每週五、六、日住在W飯店，他也承認案發前3週與友人洪聖晏、蔡逸學在美福飯店開毒品趴，他在席間有抽K他命菸，他只在凌晨4點待到早上8、9點就離開，房間不是他訂的，也不是他付房錢，他印象中有很多女生，不記得死者郭女是否在場。蔡逸學上週作證時說郭女也有現身「美福趴」。

土豪哥再三撇清毒品不是他準備的，他也沒有叫蔡逸學、洪聖晏去找毒品，也未付毒品錢，不清楚毒咖啡包、毒郵票、毒軟糖是誰帶來的，他也不承認指使混血小模王嘉蒂喝毒咖啡。

土豪哥說，死者郭姓小模與傳播妹「曼曼」進房，郭女坐洪聖晏的枱，曼曼坐蔡逸學的枱，4人分成2組在「PK」一直在玩骰盅，遊戲很多種，主要是「吹牛」和「跑車」，輸了就喝放火或毒咖啡，由前一把輸的決定下一把輸家的懲罰，後來就變郭女和蔡逸學在鬥，「兩人很執著地一直玩一直玩，好像都不會累」。

土豪哥說，12月4日下午5點他離開飯店，5日晚上9點回到W飯店2502號房，郭女還在和蔡逸學PK，他感覺郭女有點亢奮、「很精神」，其他人都在休息，就只有她和蔡還在玩，6日凌晨1點大家又開始一起玩、喝毒咖啡當懲罰，但沒有強迫，也可以只喝水，凌晨3點他就離開了。

6日中午1點多他在上班，王嘉蒂傳微信給他說房間內有狀況，曼曼在撞牆，他就打電話叫蔡逸學、洪聖晏「這麼多天了，不要再玩了」，但洪、蔡已向飯店說好續租1天，之後發生的事，包括7日凌晨4點郭女神智不清、反覆穿脫衣服、找密醫來打排毒針，都沒有人告訴他，直到將郭女送醫時才有人跟他講，他不知道他的大內褲為何會在郭女身上。

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