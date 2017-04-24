| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

威脅散佈親密照 小王性侵外遇女被訴

2017-04-24  16:32

〔記者王定傳／新北報導〕30多歲的柯姓男子與已婚的女子小美（化名）交往，期間拍攝許多親密照、影片，但因小美想結束這段戀情，柯男竟威脅散佈照片，拿出番刀強逼口交，還強拍她擠奶畫面，甚至性侵得逞，新北地檢署今依強制性交罪嫌起訴。

檢警調查，30多歲的柯男與小美暗中交往，但因小美想結束這段戀情，去年5月6日上午10時許，柯男騎車前往堵人，等小美上車後，強行拿走她的手機，再載到自己租屋處。

柯男隨後揚言散佈親密照、影片，拿出番刀放在桌上，強逼小美口交，同日上午11時許，他又把小美載到另一個工作地點，在地下室內，強拍小美擠奶畫面，再強行性侵得逞。

小美不甘受辱，報警處理，她的丈夫也對柯男提出妨害家庭告訴；柯男辯稱，因小美周旋於兩男之間，想要安撫他才發生性行為，否認強行性侵。檢方不採信，認定他所為構成兩次強制性交罪嫌，將他起訴。

廣告
  • 新北地檢署。（記者王定傳攝）

    新北地檢署。（記者王定傳攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
蔬食✧泡菜蔬菜煎餅
養生餐✧紅麴炒飯
港式✧蠔油炒牛肉
古早味排骨這樣滷！
轉寄

標題：威脅散佈親密照 小王性侵外遇女被訴


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月24日‧星期一‧丁酉年三月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.