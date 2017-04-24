威脅散佈親密照 小王性侵外遇女被訴

2017-04-24 16:32

〔記者王定傳／新北報導〕30多歲的柯姓男子與已婚的女子小美（化名）交往，期間拍攝許多親密照、影片，但因小美想結束這段戀情，柯男竟威脅散佈照片，拿出番刀強逼口交，還強拍她擠奶畫面，甚至性侵得逞，新北地檢署今依強制性交罪嫌起訴。

檢警調查，30多歲的柯男與小美暗中交往，但因小美想結束這段戀情，去年5月6日上午10時許，柯男騎車前往堵人，等小美上車後，強行拿走她的手機，再載到自己租屋處。

柯男隨後揚言散佈親密照、影片，拿出番刀放在桌上，強逼小美口交，同日上午11時許，他又把小美載到另一個工作地點，在地下室內，強拍小美擠奶畫面，再強行性侵得逞。

小美不甘受辱，報警處理，她的丈夫也對柯男提出妨害家庭告訴；柯男辯稱，因小美周旋於兩男之間，想要安撫他才發生性行為，否認強行性侵。檢方不採信，認定他所為構成兩次強制性交罪嫌，將他起訴。