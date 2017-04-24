員警瞬間變黑手 拋錨駕駛：真的好感動

2017-04-24 16:50

〔記者許國楨／台中報導〕黃姓市民開小貨車外出送貨，行經74號快速道路時因閃避不及，竟被一大坨掉落路面的床單卡進輪軸導致車子動彈不得，警方趕抵唯恐影響到車流並衍生交通事故，二話不說趴在地上使用T字板手卸下輪胎，再除去卡在輪軸上的床單，瞬間變身黑手的為民服務熱忱讓黃男直呼真的好感動。

台中市第五分局四平派出所警員陳俊傑、張育瑋上週五巡邏途中突接獲黃男報案，表示自小貨車故障拋錨在74號快速道路上動彈不得，員警立即趕往查看果見小貨車停在快速道路上已造成交通壅塞，趕忙下車指揮並擺設交通錐，防止交通事故發生。

黃男向警方表示，原本載貨往中清交流道的方向前進，沒想到路面上忽然出現大坨床單根本閃避不及，整件床單就這樣卡進去輪軸裡面導致車子動彈不得，他見後方車輛越堵越嚴重，一時心慌才急向警方求援。

此時張員先在小貨車後擺設交通錐疏導交通，避免後方車輛追撞，陳員則顧不得全身負載的裝備，二話不說立馬趴到地上朝車底查看，最後使用T字板手將輪胎卸下，再將卡在輪軸上的床單除去。

雖然僅是單純的舉手之勞，但黃男目睹員警在自己有困難且求助無門之際，能即時伸出援手，且盡心盡力排除困難解圍，這種為民服務的熱忱讓他直呼真的好感動。