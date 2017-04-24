歸仁傳工人手捲入麵包機 醫師到場搶救中
2017-04-24 15:59
〔記者黃文瑜／台南報導〕歸仁一間麵包工廠，一名工人在中午工作時，手不慎被捲入麵包機，無法脫困，但意識清醒，救護人員到場後，發現手無法與機器分離，最後請奇美醫院醫師直接到場進行救治，目前仍在搶救中。
救護人員表示，中午1點接獲報案，一名製麵包工人午間工作時，手不慎被捲入攪麵粉機凹槽的鋼管中，同事趕緊幫忙把機器關掉停止運轉，仍無法把工人的手拉出，緊急報案。
趕往現場後，經高級救護技術員評估，發現男子肌肉有部分壞死，需要醫師協助救治，因此奇美醫院派出一位急診醫師及骨科醫師並一組麻醉人員到現場進行剪肉，目前仍在搶救中。
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