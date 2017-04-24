警方追捕山老鼠 逮1人、2人竄逃
2017-04-24 15:35
［記者王秀亭／台東報導］關山警分局今天下午2時許，在關山紅石林道查緝山老鼠，並在紅石林道6公里處，發現有3名山老鼠在山區，追捕過程中，1名山老鼠遭現場逮捕，另2名同夥見狀竄逃。
由於山區道路錯綜複雜，警方為安全起見，加強搜索山區外，並立即並立即通報台東縣消防局協助尋人，消防局已集結人力，上山協助搜索山老鼠，目前狀況仍未明朗。
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