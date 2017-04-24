| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

警方追捕山老鼠 逮1人、2人竄逃

2017-04-24  15:35

［記者王秀亭／台東報導］關山警分局今天下午2時許，在關山紅石林道查緝山老鼠，並在紅石林道6公里處，發現有3名山老鼠在山區，追捕過程中，1名山老鼠遭現場逮捕，另2名同夥見狀竄逃。

由於山區道路錯綜複雜，警方為安全起見，加強搜索山區外，並立即並立即通報台東縣消防局協助尋人，消防局已集結人力，上山協助搜索山老鼠，目前狀況仍未明朗。

廣告
  • 消防人員已在紅石林道下集結，準備進入林道尋人。（記者王秀亭翻攝）

    消防人員已在紅石林道下集結，準備進入林道尋人。（記者王秀亭翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 山老鼠 竄逃 追捕
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
蔬食✧泡菜蔬菜煎餅
養生餐✧紅麴炒飯
港式✧蠔油炒牛肉
古早味排骨這樣滷！
轉寄

標題：警方追捕山老鼠 逮1人、2人竄逃


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月24日‧星期一‧丁酉年三月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.