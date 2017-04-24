不做會死！戀童狼這樣辯 重判11年確定
2017-04-24 16:03
〔記者項程鎮／台北報導〕曾性侵5名男童而入獄的36歲男子歐陽大智，接受強制治療仍然無效，被控3年把一名單親媽媽的5歲男童帶回住處肛交、口交還拍性愛照，歐陽大智被捕後竟辯稱，曾被詛咒「若不做（指性侵男童）會死掉」，最高法院維持高等法院見解，依強制性交、拍攝猥褻物等罪，重判11年徒刑確定。
歐陽大智11年前曾在台北市信義區知名豪宅任職保全期間，受託幫友人照顧子女，趁5名就讀幼稚園、國小的幼童休息睡覺時，猥褻幼童並拍裸照，判刑4年6月定讞入獄，並施以強制治療。
歐陽出獄後在網路認識新北市新店區的1名單親媽媽，男童母親因為平時要工作賺錢，放學無人接送、照顧，歐陽佯裝好心表示願意幫忙接送，並免費照顧到她下班。
103年底至104年2月間，歐陽大智幾乎每天接送被害男童到他家，幫男童做晚餐，卻也多次撫弄男童性器與乳頭猥褻，強迫男童為他口交和肛交，還用數位相機拍下照片。
歐陽大智到案辯稱小時候也遭性侵，被詛咒長大若不侵犯其他小朋友，會出車禍死掉；法院勘驗男童照片發現他雙眼緊閉，口部插著歐陽男的「寶貝」，認定男童極為痛苦恐慌；一、二審皆痛批歐陽狡辯，依強制性交等罪，判11年徒刑，上訴後被最高法院駁回定讞。
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