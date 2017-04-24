苗檢打擊跨境電信詐騙集團 起訴19人

2017-04-24 15:28

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗地檢署指揮刑事警察局偵七大隊等單位，去年12月動員近百名警力同步執行搜索，在苗栗、彰化查獲2處電信詐騙機房，查扣筆記型電腦、路由器、分享器、行動電話、平版電腦、監視器等物，並聲押被告19人獲准，苗栗檢方今天偵查終結，將李姓、劉姓主嫌等19人名提起公訴。

苗栗地檢署指出，全案經長期縝密蒐證，查獲以李姓男子為首的集團共13人，及以劉姓男子為首的集團共6人，分別在苗栗縣竹南鎮、彰化縣伸港鄉兩處透天厝設立跨境電信詐騙機房，架設電話、電腦及網路等相關設備。

此詐騙集團自105年12月17日起至27日止，以網路電話軟體（eyebeam）對中國人民共123人施行詐騙，假冒某人民法院執行處書記員、公安人員或檢察官等身分，向對方佯稱因其信用卡欠費未繳，或違反金融秩序法規，而要執行強制扣款，須依指示匯款至指定帳戶等。

苗栗檢方今天依加重詐欺取財未遂罪嫌，將19人提起公訴，而19人仍在押。