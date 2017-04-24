民、刑事訴訟制度 司改會議：配套仍有待討論

2017-04-24 17:32

〔記者項程鎮／台北報導〕司改國是會議第2組召集人、前大法官林子儀指出，第2組支持改革民事和刑事訴訟制度，但認為擴大律師強制代理和辯護制度的配套方案仍有待討論，因此下次5月8日開會時，將邀請律師公會等法界代表與會表達意見。

林子儀下午在司法院召開記者會指出，民事和刑事的上訴制度改革，攸關民眾的訴訟權益，因此應有完整相關配套方案，第2組決議邀請律師公會全國聯合會、台北律師公會、法律扶助基金會和法務部等機關團體，各派出1到2位代表到場提出說明，等相關代表說明後，再繼續開會協商配套方案。