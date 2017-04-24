民、刑事訴訟制度 司改會議：配套仍有待討論
2017-04-24 17:32
〔記者項程鎮／台北報導〕司改國是會議第2組召集人、前大法官林子儀指出，第2組支持改革民事和刑事訴訟制度，但認為擴大律師強制代理和辯護制度的配套方案仍有待討論，因此下次5月8日開會時，將邀請律師公會等法界代表與會表達意見。
林子儀下午在司法院召開記者會指出，民事和刑事的上訴制度改革，攸關民眾的訴訟權益，因此應有完整相關配套方案，第2組決議邀請律師公會全國聯合會、台北律師公會、法律扶助基金會和法務部等機關團體，各派出1到2位代表到場提出說明，等相關代表說明後，再繼續開會協商配套方案。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 台灣警車採最低價標 順順開沒問題、拿來追車就…
- 婚姻平權案幕後 拖到期限最後1天才釋憲的原因…
- 駕駛行駛路肩 居國道違規第1名
- 不滿顧客狂試吃 老闆飆罵吃官司
- 為一宗背信案... 廣告鬼才范可欽 今赴北檢作證
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 疑似車震釀死亡車禍 目擊者：當時他們正性高潮
- 海上槍戰直擊！貨輪保鑣掃射索馬利亞海盜
- 樂團主唱全裸癖 捷運廁所上大號也脫光
- 連3升 新台幣創近1個月新高
- 興航A330、A321機隊 找到買家
- 台大申請入學放榜 盧宜謙列五冠王
- 來台9年走紅 他回新加坡卻被酸「過氣」
- 強調施政不分藍綠 屏東市代理市長程清水就任
- F-16要射「小牛飛彈」？ 空軍司令部出面澄清
- 藍營領軍反年改... 網友一張圖收錄「幹話大全」！
- MLB》被call上大聯盟 胡智為賽前哭了
- 竹市推動國中小太陽能 一年減碳17萬棵樹功效
- 林晨樺滅火 悍將險勝獅
- 遭酸直播無聊又難看 宅男女神反擊0髒字
- 〈熱門族群〉雲端大數據需求強 建準吃補
- 維納斯的呢喃（4／24～4／30）
- 南市自強媽媽 身兼父職種柚養育女兒
- 阿達貼心探病 卻慘遭密友LULU痛毆
- 馬克宏前進法總統大選第2輪 歐蘭德恭賀
- 台股人氣超清淡 成交量今年最低
- 〈徵文啟事〉宗教信仰不同
- 德誼強攻母親節檔期 第二季營收可望年增
- 韓歐巴桑遭強吻 捍衛貞節咬掉對方6公分舌頭
- 農改場研發新除草機 效率快4倍
- 《東京觀察》砍斷八田的頭 砍不斷台日友誼
- MiLB》紅人潛力新秀超狂 僅花88球締造完全比賽（影音）
- 你有領到？主計總處：今年年終平均6萬2675元
- 紐約民宅大火5死 3孩童燒成焦
- 情遇巴塞隆納 － Mercedes-Benz E400 Coupé 4MATIC加泰隆尼亞試駕
- 史上最難預料 法總統大選今揭曉
- 〈國際現場〉流行女裝連鎖店Bebe將關門
- 雙重戰結局「1」樣 兄弟氣走猿
- 今午升溫、雨勢緩 週三變天、週末放晴！
- 法總統大選首輪投票 馬克宏、勒班篤定進第二輪
- 毒雞蛋重傷雞農 獸醫師議員砲轟中央
- 周采詩浴衣初體驗 櫻花炸裂約會薛仕凌
- 別把違建推給市長 議員促北市都發局擬定SOP
- 「通靈少女」正夯 大學畢業展挑戰靈異風
- 滅火器聲援巴奈 盼關注原民議題
- 高市國中第1所 「FabLab-NKNU高雄大樹基地」成立
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：民、刑事訴訟制度 司改會議：配套仍有待討論
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分