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「尋車達人」94狂 6小時找到3部贓車

2017-04-24  15:14

〔記者許國楨／台中報導〕台中市第二分局育才派出所巡佐王志強的尋車功力驚人，平均每個月都可以找到10多部報竊機車，光是今年初迄今已尋獲近50台失竊機車，尤其是最近更在短短6小時找到3部贓車，名符其實的「尋車達人」讓車主到派出所領車時都笑得合不攏嘴，王員則說，看到民眾領回愛車欣喜的表情，就是讓他持之以恆的動力。

育才所長張世杰說，汽機車是民眾重要代步工具，一旦遭竊勢必造成極大困擾及不便，王員調任該所1年多對於各類刑案查緝工作不遺餘力，平時上班一定隨身攜帶M-POLICE（警用行動電腦），只要看到可疑車輛就立馬查詢，鍥而不捨精神及優越績效，讓他博得「尋車達人」稱號。

上週五王員執行查贓車的順風專案勤務，在中山路一處巷弄內先尋獲一部報竊贓車，王員返所通知卓姓車主領取後，再度至該車失竊處清查周邊是否仍有失竊車輛，果不其然判斷正確，經沿線查抄至綠川西街巷口處，又發現一部失竊機車，立即通知住雲林的許姓車主。

王員找回2部失竊機車後覺得手氣很順，決定再沿著中山路一帶巷弄擴大查抄，果然在電子街商圈內再尋獲失竊機車通知住彰化的汪姓車主，短短6小時找到3部贓車，尋車功力驚人，3名車主則對於愛車失而復得，頻向王員致謝。

王員謙虛表示，尋找失竊車輛沒有秘訣，主要還是要靠個人努力的查抄，當看到民眾領回愛車欣喜的表情，就是陪伴他持之以恆的動力。

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  • 王員是名符其實的「尋車達人」。（記者許國楨翻攝）

    王員是名符其實的「尋車達人」。（記者許國楨翻攝）

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