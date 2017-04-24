曬衣跌倒骨折 8旬婦哀嚎警消急破門

2017-04-24 15:01

〔記者徐聖倫／新北報導〕80歲王姓婦人日前在新北市永和光復路家裡曬衣，卻不慎踢到門檻跌倒造成其骨折，她哀嚎老半天，直到鄰居聽到上門敲門沒人應，又從4樓外牆爬出，才看到王婦的窘境，警消據報趕抵，及時破門將王婦送醫，這才未釀憾事。

警方說，當時王婦家門是「反鎖」的，找了鎖匠來開也沒用，只得用破門方式入內，入內後就發現王婦倒在陽台，左肩骨折、身上多處瘀青挫傷，趕緊用毛毯包裹將王婦搬下樓送醫救治。

警方呼籲，家中有長者民眾須時時注意，隨時關心近況，以免不必要意外發生。