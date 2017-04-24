| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
洪慈庸嫁啦！透過臉書宣布與卓冠廷完成結婚登記
 首頁 > 社會

曬衣跌倒骨折 8旬婦哀嚎警消急破門

2017-04-24  15:01

〔記者徐聖倫／新北報導〕80歲王姓婦人日前在新北市永和光復路家裡曬衣，卻不慎踢到門檻跌倒造成其骨折，她哀嚎老半天，直到鄰居聽到上門敲門沒人應，又從4樓外牆爬出，才看到王婦的窘境，警消據報趕抵，及時破門將王婦送醫，這才未釀憾事。

警方說，當時王婦家門是「反鎖」的，找了鎖匠來開也沒用，只得用破門方式入內，入內後就發現王婦倒在陽台，左肩骨折、身上多處瘀青挫傷，趕緊用毛毯包裹將王婦搬下樓送醫救治。

警方呼籲，家中有長者民眾須時時注意，隨時關心近況，以免不必要意外發生。

廣告
  • 警方、消防合力將王婦以毛毯包裹搬下樓送醫。（記者徐聖倫翻攝）

    警方、消防合力將王婦以毛毯包裹搬下樓送醫。（記者徐聖倫翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
蔬食✧泡菜蔬菜煎餅
養生餐✧紅麴炒飯
港式✧蠔油炒牛肉
古早味排骨這樣滷！
轉寄

標題：曬衣跌倒骨折 8旬婦哀嚎警消急破門


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月24日‧星期一‧丁酉年三月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.