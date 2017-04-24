嫌農產品行銷難賺 成立客服攬客簽賭被搗

吳男承租辦公室設立賭博網站客服中心，以經營資訊軟體服務為掩護「掛羊頭賣狗肉」被查獲。（記者許國楨翻攝）

2017-04-24 15:02

〔記者許國楨／台中報導〕吳姓男子嫌農產品行銷不好賺，見時下流行的網路簽注網站有暴利可圖，毛遂自薦與菲律賓博奕公司合作，在台中開設客服中心聘雇30多名客服專教賭客如何下注及賭金兌換等問題，1個月來經手賭金雖高達5億元，但因尚未與博奕公司拆帳即被警方查獲，讓吳嫌哭喪著臉哀嘆：真的是偷雞不著先蝕把米。

警方調查，42歲吳男原本從事農產品行銷工作，因沉迷線上簽賭導致入不敷出，見賭博網站輕易在短時間吸收數量龐大會員有利可圖，即以電子郵件向簽賭網站毛遂自薦獲得回應後，2度前往菲律賓學習運作模式，並取得獨家代理權後返台經營。

吳男上月開始在中市北區商辦大樓承租辦公室設立賭博網站客服中心，以經營資訊軟體服務為掩護「掛羊頭賣狗肉」，實際與菲律賓網路線上博弈公司合作，設計新葡京28賭博網頁，提供幸運彩、職業運動彩及體育競賽等多種玩法供中國、東南亞華人賭客上網下注，至於台灣民眾無法直接以網路搜尋，必須以虛擬ID及網路跳版程式才能簽賭。

此外吳男並聘雇30多名客服人員採兩班制，以電話或網路回應賭客有關加入會員、遊戲操作及賭金兌換等問題，並提供賭客線上諮詢服務，協助解決各項疑難雜症，並兼做業務行銷，透過簡訊、通訊軟體及網路雲端等管道攬客。

案經台中市刑大偵二隊獲報前天上門查緝，當場帶回吳男及現場工作及客服人員共18人，並查扣電腦主機、螢幕、手機、U盾卡、無線網路分享器及現金2萬3400元及K他命0.87公克等證物。

警方自查扣主機及帳冊資料估算，1個月來的不法賭金往來高達5億元，但因吳男尚未與博奕公司拆帳即被查獲，連同先前向親友借貸集資的上百萬元一併血本無歸，訊後全案依賭博罪嫌送辦。

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