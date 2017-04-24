嫌農產品行銷難賺 成立客服攬客簽賭被搗
吳男承租辦公室設立賭博網站客服中心，以經營資訊軟體服務為掩護「掛羊頭賣狗肉」被查獲。（記者許國楨翻攝）
〔記者許國楨／台中報導〕吳姓男子嫌農產品行銷不好賺，見時下流行的網路簽注網站有暴利可圖，毛遂自薦與菲律賓博奕公司合作，在台中開設客服中心聘雇30多名客服專教賭客如何下注及賭金兌換等問題，1個月來經手賭金雖高達5億元，但因尚未與博奕公司拆帳即被警方查獲，讓吳嫌哭喪著臉哀嘆：真的是偷雞不著先蝕把米。
警方調查，42歲吳男原本從事農產品行銷工作，因沉迷線上簽賭導致入不敷出，見賭博網站輕易在短時間吸收數量龐大會員有利可圖，即以電子郵件向簽賭網站毛遂自薦獲得回應後，2度前往菲律賓學習運作模式，並取得獨家代理權後返台經營。
吳男上月開始在中市北區商辦大樓承租辦公室設立賭博網站客服中心，以經營資訊軟體服務為掩護「掛羊頭賣狗肉」，實際與菲律賓網路線上博弈公司合作，設計新葡京28賭博網頁，提供幸運彩、職業運動彩及體育競賽等多種玩法供中國、東南亞華人賭客上網下注，至於台灣民眾無法直接以網路搜尋，必須以虛擬ID及網路跳版程式才能簽賭。
此外吳男並聘雇30多名客服人員採兩班制，以電話或網路回應賭客有關加入會員、遊戲操作及賭金兌換等問題，並提供賭客線上諮詢服務，協助解決各項疑難雜症，並兼做業務行銷，透過簡訊、通訊軟體及網路雲端等管道攬客。
案經台中市刑大偵二隊獲報前天上門查緝，當場帶回吳男及現場工作及客服人員共18人，並查扣電腦主機、螢幕、手機、U盾卡、無線網路分享器及現金2萬3400元及K他命0.87公克等證物。
警方自查扣主機及帳冊資料估算，1個月來的不法賭金往來高達5億元，但因吳男尚未與博奕公司拆帳即被查獲，連同先前向親友借貸集資的上百萬元一併血本無歸，訊後全案依賭博罪嫌送辦。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 台灣警車採最低價標 順順開沒問題、拿來追車就…
- 婚姻平權案幕後 拖到期限最後1天才釋憲的原因…
- 通緝男躲神明桌 亡母只保佑10分鐘
- 男子自投羅網 開車到派出所問路被起出毒品
- 「御蓮蔬食」餐券糾紛 御蓮齋告蓮香齋負責人詐欺
- 疑似車震釀死亡車禍 目擊者：當時他們正性高潮
- 海上槍戰直擊！貨輪保鑣掃射索馬利亞海盜
- 被質詢是否會生第2胎？高市原民會主委：我生4個了
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 DPP might win at fishery association
- 天公作美 農博爆人潮
- 楊泮池確定不續任 台大新校長明年初選出
- 「創新執法 落實監督」 環署分享用水回收環評革新與執法作為
- 南亞觀察》India Goa 印度果阿：海灘、度假村與觀光客之外（上）
- 法國大選兩強對決 最大歧異在留歐脫歐
- MLB》被call上大聯盟 胡智為賽前哭了
- 名校生當男優年賺556萬 因太累找好友滿足女友
- 書劍集》玩命關頭的轉機
- 揮別重油污染！綠島豆丁海馬喜迎客
- MLB》胡智為升大聯盟 波多黎各麻吉也好開心
- 廢軍營改造 潮州社福園區開幕
- 陳美鳳合體「爭霸」 歌王翁立友讚「人生導師」
- 親歐盟馬克宏進第2輪投票 歐洲領袖紛道賀
- 公東高工才女蕭誼寧 勇奪技能競賽木工冠軍
- 貓王孟菲斯舊居驚傳火災！所幸無人傷亡
- 大型柴油車加裝濾煙器 最高補助15萬元
- 派對巧遇前女友凱蒂佩芮 奧蘭多完全不尷尬
- 淡大師生赴教育部抗議 指控淡大秋後算帳
- 今午升溫、雨勢緩 週三變天、週末放晴！
- 開心！石門水庫進水量大進補
- 中國面板產能衝第一 中央將收權節制擴張
- MLB》誰說速球才威？雙城捕手「龜速」蝴蝶球更狂（影音）
- 〈熱門族群〉雲端大數據需求強 建準吃補
- 司改會議》提升公信力？ 司法院：終審法院公開不同意見書
- 西甲》傷停補時絕殺皇馬 梅西500分成就達成（影音）
- 自由談》反年金改革，暴力上綱，露下限！
- 《星期專訪》政院年改執行長林萬億︰先解年金破產危機 再求自足平衡
- 鮮肉男團為狗獻愛 白帥帥腦波弱竟掏出...
- 《醫病》誤食製作手工皂的強鹼 醫生：勿催吐、大量喝水
- 轉戰台北市對決柯文哲？ 朱立倫回應了…
- 捷運萬大線新北土地徵收慢？柯文哲又抱怨朱立倫
- 感動！《雞排英雄》男星變性 家人出錢助圓夢
- 〈台灣囝仔海外成功記〉半路出家的好萊塢動畫師
- 來台9年走紅 他回新加坡卻被酸「過氣」
- 毒雞蛋重傷雞農 獸醫師議員砲轟中央
- 嚴爵29歲新出發 勇跨戲劇第一步
標題：嫌農產品行銷難賺 成立客服攬客簽賭被搗
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email