校警被控猥褻女童 通過測謊仍判3年2個月

2017-04-24 14:33

〔記者蔡清華／高雄報導〕高市某小學呂姓警衛前年5月被控假藉為小一女童按摩，以手來回撫摸女童大腿後側，進而按壓女童下體，呂坦承有摸女童大腿，但否認猥褻行為，呂為證清白，自費通過測謊，橋頭地院法官仍不採信判呂3年2個月徒刑。

判決指出，呂姓校警於104年5月中旬某日，趁當時年僅七歲的小一女童放學後在學校大門警衛室等待家長之際，藉口為其按摩，以手來回撫摸女童大腿後側，進而按壓女童生殖器。

女童受辱後，與家長返家途中，向家長陳述警衛伯伯對她「按摩」，家長氣得報警提告，呂某偵訊時坦承有摸女童的大腿，但絕對沒有摸進女童的私處。被告為證明清白，提出自費接受測謊鑑定，並向法庭提出鑑定結果呈無不實之反應。

但法官認為，我國測謊結果有無證據能力並無明文規定，被告就被訴事實所為否認或有利之供述，經測謊鑑定，縱無任何虛偽之情緒波動反應，但此與卷內不利於被告之證據間，何者為可採，何者為不可採，仍應綜合卷內證據資料為合理之比較，非謂一旦通過測謊，即應認為無犯罪。

合議庭最後仍依對未滿14歲女子強制猥褻罪，處有期徒刑3年2個月，全案仍可上訴。