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這友邦真好 布吉納法索助台逮巴基斯坦裔通緝犯

從巴吉斯坦歸化台灣的50歲男子碧雪兒在台涉案遭通緝，潛逃布吉納法索被逮後押返台灣受審，圖為台灣與布國警方合作留影。（記者姚岳宏翻攝）

2017-04-24  14:12

〔記者姚岳宏／台北報導〕巴基斯坦裔歸化台灣的50歲男子雪碧兒，因涉嫌詐欺、妨害自由等案遭通緝，102年4月間潛逃境外，本月初我國駐布吉納法索大使館接獲通報，指當地警方盤查發現他為台灣通緝犯，隨即拘留警局，經台灣駐布國大使館前往確認人別身分後，註銷雪嫌護照，並協調該國將雪嫌遣返回台受審，今搭乘長榮航空BR088班機押解返台。

我方為防止詐騙集團至境外籌設機房，與各國警方加強合作，密切交換犯罪情報，此次是我非洲友邦布吉納法索緝獲並遣返我國籍通緝犯首例。

警方調查，雪嫌自102年4月出境未歸，有兩案分遭新北及台北地檢署通緝，分別是85年起陸續因夫妻、家庭財務、自家公司務糾紛遭台籍前妻以妨害自由名義提告。另外在103年間涉嫌入侵台灣某公司之電子信箱，並竄改該公司與客戶交易匯款帳戶資訊，使該公司客戶誤將貨款約2萬6000美元匯至雪嫌指定帳戶，被害人發現後始以詐欺罪提告。

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  • 從巴吉斯坦歸化台灣的50歲男子碧雪兒在台涉案遭通緝，潛逃布吉納法索被逮後押返台灣受審。（記者姚岳宏翻攝）

    從巴吉斯坦歸化台灣的50歲男子碧雪兒在台涉案遭通緝，潛逃布吉納法索被逮後押返台灣受審。（記者姚岳宏翻攝）

  • 從巴吉斯坦歸化台灣的50歲男子碧雪兒在台涉案遭通緝，潛逃布吉納法索被逮後押返台灣受審。（記者姚岳宏翻攝）

    從巴吉斯坦歸化台灣的50歲男子碧雪兒在台涉案遭通緝，潛逃布吉納法索被逮後押返台灣受審。（記者姚岳宏翻攝）

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