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慣竊潛入台北機廠偷電纜線 被求處10月徒刑

2017-04-24  14:08

〔記者謝君臨／台北報導〕42歲男子潘延松本月初潛入台北機廠，以破壞剪竊取26條電纜線，被保全、警員逮個正著，當場人贓俱獲，警方還在他身上搜出安非他命毒品；台北地檢署今依加重竊盜罪起訴潘男，並求刑10月；檢警初估，潘男所竊取的電纜線價值約3000元，但文化局表示因多處遭剪，整座園區電纜線替換下來恐需250萬元。

檢警調查，潘男疑因缺錢買毒，曾多次竊取大台北地區的電纜線變賣，且為免提著電纜線引人注目，還會喬裝成維修工人；今年3月間，北市信義區松山菸廠附近，以及市民大道五段周邊工地，常有電纜線遭竊，警方組成專案小組加強查緝，發現潘男曾在附近「閒晃」，形跡可疑，台北機廠保全特別留意其行為，並通知警方，警方研判他會「故地重遊」，加強附近巡邏警力。

本月3日凌晨3時許，潘男果真重返現場，持手套、破壞剪竊取電纜線後翻牆逃逸，被保全、警員聯手逮獲，在他身上起出26條電纜線，還搜出安非他命毒品等贓證物，警方詢後依竊盜、毒品罪嫌將潘嫌移送北檢偵辦。

檢警偵訊時，潘男承認因每日施用毒品需求量大，才會下手行竊，以為神不知鬼不覺，卻不知其行為早被警方鎖定；檢方認為，潘男所為戕害文資保存，將他起訴，並具體求處10月徒刑，以資懲戒。

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