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駕駛行駛路肩 居國道違規第1名

2017-04-24  13:45

［記者許展溢／苗栗報導］用路人上國道小心違規遭罰，國道第大二隊指出，統計今年1月至3月，違規前5名類型，共有7323件，其中，第1名為「行駛路肩」，共有3299件，有不少民眾都會拍照、或提供行車紀錄器向警方檢舉。

國道第二大隊交通組組長張弘杰指出，許多民眾為搶快都會行駛路肩，是所有違規案件中數量最多，其次為未依規定變換車道，今年前三月共有1421件，超速則有1273件，未保持安全距離有898件，未依規定行駛車道432件。

張弘杰表示，駕駛無論行駛哪一側車道，車速都必須依規定，今年1至3月慢速車遭罰的就有265件，惡意逼車的有10件。取締龜速車及逼車，將是接下來執法重點。

張弘杰說，只要駕駛違規以上狀況，都將依交通管理處罰條例第33條第4項，開罰3000元至6000元。其中惡意逼車可處6千元以上，2萬4千元以下，同時會吊扣該汽車牌照3個月。

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  • 國道第二大隊表示，今年1月至3月違規數量最多的為行駛路肩。（記者許展溢翻攝）

    國道第二大隊表示，今年1月至3月違規數量最多的為行駛路肩。（記者許展溢翻攝）

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