瓜農雇用非法移工 恐重罰最高75萬元

2017-04-24 13:44

〔記者林國賢／雲林報導〕斗六市楊姓僱主涉嫌非法僱用2名逃逸外籍移工搬運西瓜，前天被警方查獲，僱主雖辯稱是看外籍移工可憐才僱用，但仍被函送，面臨最高75萬元罰款。

斗六警分局梅林派出所副所長葉炳男、警員鍾偉祥，22日傍晚執行巡邏勤務發現2名男性外籍移工正從小貨車上搬運西瓜，正準備上前攔查時，2人卻拔腿逃竄，其中1名外籍移工還抓起身旁腳踏車丟擲葉炳男後趁亂逃逸，另1名外勞從貨車上跳車時，因腳跟著地造成腳踝骨折受傷，被警方壓制逮捕，清查其身分後發現該男子係印尼籍逃逸外勞ALI MURTADO。

楊姓雇主表示，係看該名外勞沒錢沒工作可憐才雇用他，憂心將面臨最高75萬重罰，實在太衰了。