婦人拍照不慎 墜5層樓高邊坡不治

大溪百吉隧道口前拍照，婦人墜落5層樓高邊坡下，警、消到場合力進行救援，但傷重不治。（記者李容萍翻攝）

2017-04-24 13:38

〔記者李容萍／桃園報導〕到風景區自拍或拍照，真的要注意安全！

桃園市大溪區北橫公路7.5公里處的百吉隧道口，今天中午12時26分發生一名婦人為了想拍隧道口前的美景，在護欄旁拍照不慎墬落邊坡事故， 由於婦人是從5層樓高墜落地面，墜落地面後一動也不動，婦人的先生跟小孩在場目睹過程，簡直嚇呆了，婦人經救起已無生命跡象，家屬放棄送依搶救。

由於婦人墜落地面後情況危急，大溪消防分隊、大溪警分局三層派出所獲報警、消合力利用繩索等器具進行救援。