不滿顧客狂試吃掃 老闆飆罵吃官司
2017-04-24 12:43
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕57歲張姓男子在桃園市桃園區南門市場擺攤賣涼糕，攤前提供顧客試吃後再決定要不要買，去年11月3日中午12點多，余姓女子一連試吃了20塊涼糕，張男看到余女一塊接一塊又沒打算要買，忍不住發飆辱罵：「小姐，你是來吃午餐的喔，不要臉！」聽到「不要臉」三個字，加上市場都是買菜人潮，余女火冒三丈向警方報案控告張男，桃園地檢署檢察官偵結依公然侮辱罪嫌起訴張男。
張男坦承不滿余女試吃涼糕接連吃掉20塊，忍不住出言不遜、怒嗆「不要臉」，加上現場算是不特定人得共見共聞的市場，檢方認為張男此舉已涉及公然侮辱罪嫌，依照《刑法》規定，公然侮辱人者可處拘役或200元以下罰金，為了女顧客吃太多涼糕引禍端，張男不但沒賺到半毛錢還得吃上官司。
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