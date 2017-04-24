「剪刀腳」夾女伴下半身獲不起訴 檢：試探性求愛

2017-04-24 12:33

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市蕭姓男子上PTT O2版（聯誼版）結識女網友小如（化名），兩人相約看小包廂電影，期間蕭男假借空調太冷，涉嫌以手環抱小如上半身，再使出「剪刀腳」夾住她的雙腳，趁她動彈不得時，「指攻」她下體，吃上強制猥褻官司；台北地檢署認為，蕭男是試探性求愛，未以暴力或言詞脅迫，將蕭男不起訴。

104年10月，蕭男首次約小如出遊，兩人白天先去陽明山踏青，下午再到「U2電影館」的包廂看電影，當時蕭男假借空調太冷，將手搭在小如身上，小如一開始回說：「不習慣與網友這樣」；但她禁不住蕭男要求，便同意讓蕭男抱，但叮囑不能亂動。

之後蕭男「步步進逼」，以手環抱她的上半身，見小如沒拒絕，又使出「剪刀腳」夾住她的下半身，手指還不安分地在小如的大腿內側遊走、搓弄，就這樣過了約5分鐘，小如突叫喊：「痛！」蕭男卻回說：「我沒用力耶，怎麼會痛？」

後來蕭男為緩解僵局，傳訊息給小如「剛剛我很冷妳說可以抱著妳，以為妳對我也有好感，真的想跟妳在一起而已…」；後來兩人就這樣維持朋友關係，直到去年3月，兩人因細故翻臉，小如才報警提告，指控蕭男強制猥褻。

蕭男應訊時否認犯行，辯稱當時空調很冷，他才問小如是否可以抱她，兩人還有說有笑，他以為小如沒有拒絕肢體接觸的意思，才伸手撫摸小如下體附近，當時小如沒反抗，直到3至5分鐘後，小如喊痛，他就停手了。

檢方比對雙方說詞後認為，當天蕭男與小如終日相處後，見兩人間氣氛尚稱融洽，亦有肢體接觸，於是才試探性求愛，小如喊痛後，蕭男即終止行為，未再繼續，期間他也未對小如暴力相向或以言詞脅迫；此外，小如事發後未驗傷、報警，反而拖了5個月才提告，且未提出任何證據，因此認定蕭男的罪證不足。