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通緝男躲神明桌 亡母只保佑10分鐘

2017-04-24  11:55

〔記者黃良傑／高雄報導〕不爽檳榔西施女友劈腿，楊姓通緝男持槍約情敵談判，還拉槍機恐嚇情敵，高市刑大獲報上門逮人，楊男躲神明桌下，警方找尋10分鐘才發現人，楊男嗆「別吵到媽媽」，警沒找到楊母，他才指著神明桌上的牌位，員警恍然大悟。

35歲楊男因毒品案被判刑4月未到案遭通緝，今年二月間，他發現當檳榔西施的31歲林姓女友劈腿，涉嫌持改造手槍恐嚇情敵，女友也因害怕被楊男報復，只好乖乖回到楊男身邊，屏東警方曾上門緝捕楊男，因無搜索票遭楊父質疑，最後無功而返。

高市刑大偵四隊接獲槍砲情資，鎖定楊男藏匿屏東市區阿公的住處，為躲避警方查緝，一次在大門、巷道架設5支監視器，屋內還養了土狗，只要狗吠立即緊盯監視畫面，隨時準備落跑。

警方持搜索票上門逮人，楊男聞風躲進大廳神明桌下，利用矮櫃遮掩難被發現，員警逐房找尋10分鐘，只有楊的阿公一人，未發現楊嫌和其他親人，警方發現有3支手機充電中，研判屋內應有人藏匿，此時員警見神明桌下疑有東西微動，舉槍喝令楊男爬出，警方也在廚房保鮮盒內查獲1把改造手槍。

楊男爬出後要警方小聲點，別吵到媽媽，員警納悶屋內沒有其他人，楊男才指向神明桌上的牌位，警方不禁倒吸一口氣，告誡楊男「做壞事媽媽不會保佑，要真心悔過，早點入監服完刑」，不過，楊男仍不知悔過，矢口否認槍是他的，刑大今將他送辦並擴大追查槍枝來源。

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  • 警方拔槍喝斥躲在神明桌下的楊男爬出來乖乖就逮。（記者黃良傑翻攝）

    警方拔槍喝斥躲在神明桌下的楊男爬出來乖乖就逮。（記者黃良傑翻攝）

  • 警方逮捕毒品通緝犯楊男（中）涉嫌持有改造槍枝。（記者黃良傑翻攝）

    警方逮捕毒品通緝犯楊男（中）涉嫌持有改造槍枝。（記者黃良傑翻攝）

  • 警方查獲1把改造手槍。（記者黃良傑翻攝）

    警方查獲1把改造手槍。（記者黃良傑翻攝）

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