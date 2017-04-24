| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
法大選首輪投票出爐 新台幣中午暫收30.284元
 首頁 > 社會

苗縣通霄新埔海邊 發現疑似男性小腿骨

苗栗縣通霄鎮新埔漁港北側海堤發現小腿骨。（記者張勳騰翻攝）

2017-04-24  11:34

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮新埔漁港北側海堤，昨天傍晚民眾赫然發現穿有襪子的右小腿骨及疑似頸椎骨，苗栗檢警今天相驗，發現骨頭疑似男性小腿骨，死因及身分不明；因襪子內還有骨肉相連，明天將解剖採集骨髓、驗DNA，海巡單位也將擴大搜尋，是否有其他屍塊，調查真正死因。

通霄警分局也公布無名屍腳掌所穿襪子的特徵，呼籲如有親人穿此特徵的襪子請與通霄警分局聯絡（037）752464。

警方調查，鄭姓男子昨天下午4點20分帶孩子到新埔漁港北側海堤遊玩，不料，在海邊石塊上發現一右小腿骨，又在2公尺遠處，發現疑似頸椎骨，立即報警處理。

苗栗檢警今天早上相驗，發現小腿骨切口呈現不規則狀，且有風化的跡象，由於襪子裡還有一些骨肉相連，死因及身分不明，檢方決定明天解剖採集骨髓、驗DNA。

苗栗縣警局長金浩明，早上也會同刑警大隊長謝有筆等人，到場了解，由於通霄海域相當長，偶有漂來水流屍，海巡單位將擴大搜尋，是否有其他屍塊，來釐清確切死因。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 小腿骨 屍塊 新埔漁港 水流屍
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
蔬食✧泡菜蔬菜煎餅
養生餐✧紅麴炒飯
港式✧蠔油炒牛肉
古早味排骨這樣滷！
轉寄

標題：苗縣通霄新埔海邊 發現疑似男性小腿骨


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月24日‧星期一‧丁酉年三月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.