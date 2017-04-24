苗縣通霄新埔海邊 發現疑似男性小腿骨

苗栗縣通霄鎮新埔漁港北側海堤發現小腿骨。（記者張勳騰翻攝）

2017-04-24 11:34

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮新埔漁港北側海堤，昨天傍晚民眾赫然發現穿有襪子的右小腿骨及疑似頸椎骨，苗栗檢警今天相驗，發現骨頭疑似男性小腿骨，死因及身分不明；因襪子內還有骨肉相連，明天將解剖採集骨髓、驗DNA，海巡單位也將擴大搜尋，是否有其他屍塊，調查真正死因。

通霄警分局也公布無名屍腳掌所穿襪子的特徵，呼籲如有親人穿此特徵的襪子請與通霄警分局聯絡（037）752464。

警方調查，鄭姓男子昨天下午4點20分帶孩子到新埔漁港北側海堤遊玩，不料，在海邊石塊上發現一右小腿骨，又在2公尺遠處，發現疑似頸椎骨，立即報警處理。

苗栗檢警今天早上相驗，發現小腿骨切口呈現不規則狀，且有風化的跡象，由於襪子裡還有一些骨肉相連，死因及身分不明，檢方決定明天解剖採集骨髓、驗DNA。

苗栗縣警局長金浩明，早上也會同刑警大隊長謝有筆等人，到場了解，由於通霄海域相當長，偶有漂來水流屍，海巡單位將擴大搜尋，是否有其他屍塊，來釐清確切死因。