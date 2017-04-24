溫泉會館男房務擅闖6女客房 老闆出面讓他離職

6名女大生入住的溫泉會館房間，在凌晨兩度遭男性服務生擅闖。（資料照，記者徐聖倫翻攝）

2017-04-24 11:42

〔即時新聞／綜合報導〕台中6名女大生，趁著週末假期到新北市烏來遊玩，在22日入住溫泉會館，沒想到凌晨4時許竟然被男服務生兩度擅闖房間，讓6人陷入恐慌不敢入睡。會館老闆在得知此事後已和女大生和男房務溝通，最後做出懲處，要求男員工自行離職，目前該名男房務已沒有在溫泉會館上班。

據《三立新聞》報導，這名18歲的男房務在溫泉會館上班還未滿一個月，在他第一次開門擅闖6名女大生房間時，聲稱是擔心門鎖壞掉，才過來確認。被女大生請出房間過了5分鐘之後，男房務竟又再度開啟房門，讓女學生嚇得不敢闔眼。

老闆接到消息時，強調巡房是早上巡視空房，但會館是早上8時才上班，凌晨4、5時不會有人在巡房，所以這根本不對。老闆隨後決定和女大生與男房務詳談，男員工首先辯稱自己是在巡房，但謊言被戳破後坦承當時喝醉了，發生甚麼事他都不知道。老闆為了要懲處員工職員，希望他能自行離職，男員工也就離開了溫泉會館。